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新品 TO BE CHiC Mサイズフリル ドレープ カットソー ガーリー 黒
商品番号 V49991059818
商品名

新品 TO BE CHiC Mサイズフリル ドレープ カットソー ガーリー 黒
ブランド名 トゥービーシック
特別価格 税込 1,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#sayaka_トゥビーシック#sayaka_カットソーご閲覧頂きありがとうございます。只今フォロー割、リピート割、おまとめ割しております！希望の方は事前にお願い致します。購入後の対応は出来かねますのでよろしくお願い致します。商品詳細◆ ブランド ◆・・・【　TOBECHiC　】◆　サイズ   ◆・・・【　Ⅱ(M相当)　】〈　 着丈     〉・・・　62cm〈　 身幅     〉・・・　40cm〈　 肩幅     〉・・・　31cm〈　 袖丈     〉・・・　12cm                   　※各採寸は素人採寸です。採寸箇所や採寸方法も当方基準となりますので、採寸者が変われば誤差が生じます。計測が難しいデザインの場合には誤差も大きくなりますので、誤差が気になる方は購入をお控え下さい。◆     素材     ◆         表地　:指定外繊維(リヨセル)　70%                 　:綿　30%                　◆   　色   　◆・・・【　ブラック系　】画像と現物の色に誤差がございます。ご了承下さい。デコルテのフリルが坐骨を強調し華奢にみせてくれます。着丈は長めでお尻が隠れふる程度の長さです。新品未使用品ですが自宅保管の為、多少の汚れやダメージ・経年劣化などある可能性もありますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。S0653
http://narcologia.ru/goods/enquire14889.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly730784.html
http://narcologia.ru/goods/waveform671417.html
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