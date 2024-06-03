新品 TO BE CHiC Mサイズフリル ドレープ カットソー ガーリー 黒 ...

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商品詳細
#sayaka_トゥビーシック#sayaka_カットソーご閲覧頂きありがとうございます。只今フォロー割、リピート割、おまとめ割しております！希望の方は事前にお願い致します。購入後の対応は出来かねますのでよろしくお願い致します。商品詳細◆ ブランド ◆・・・【 TOBECHiC 】◆ サイズ ◆・・・【 Ⅱ(M相当) 】〈 着丈 〉・・・ 62cm〈 身幅 〉・・・ 40cm〈 肩幅 〉・・・ 31cm〈 袖丈 〉・・・ 12cm ※各採寸は素人採寸です。採寸箇所や採寸方法も当方基準となりますので、採寸者が変われば誤差が生じます。計測が難しいデザインの場合には誤差も大きくなりますので、誤差が気になる方は購入をお控え下さい。◆ 素材 ◆ 表地 :指定外繊維(リヨセル) 70% :綿 30% ◆ 色 ◆・・・【 ブラック系 】画像と現物の色に誤差がございます。ご了承下さい。デコルテのフリルが坐骨を強調し華奢にみせてくれます。着丈は長めでお尻が隠れふる程度の長さです。新品未使用品ですが自宅保管の為、多少の汚れやダメージ・経年劣化などある可能性もありますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。S0653
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