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melange メッシュシャツ
商品番号 I81543799467
商品名

melange メッシュシャツ
ブランド名 メランジェ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用で自宅保管しておりました。神経質な方の購入はお控えください。フリーサイズですが、M、Lくらいのサイズです即購入大歓迎！melangeメッシュシャツ青シャツブルー
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