♡TORY BURCHのレザー バッグ チャーム青

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商品詳細
カラー···ブルー柄・デザイン···無地#みーたんブランドアパレル一目でTORYBURCHとわかるデザインです♡人気のミニバッグチャームで裏地まできっちり作り込まれていて、とても可愛いです♡ブランド TORYBURCH トリーバーチ カラー ブルーの地にゴールドがきらめく デザイン サイズ 高さ：6 幅：8.5 マチ：4 持ち手：12 チェーンキーホルダー：10 状態全体的には目立った傷や汚れ、使用感もなく極美品クラスです♡まだまだ綺麗にご使用いただけます。安心の大手リユースショップ鑑定済商品です。※その他、状態の詳細は画像にてご確認ください。※色味は確認する携帯・PCの機種により変わります。※表記サイズに関しては性質上、多少のズレがある場合がございます。【購入前に必ず以下をご確認をお願い致します。】★神経質な方、商品の状態に厳しい方、購入後に「思っていたものと違った」、「思っていたよりも状態が悪かった」等をおっしゃる方はトラブルの原因になりますので購入はお控えください。#トリーバーチバックチャーム#トリーバーチ#アクセサリー
http://narcologia.ru/goods/response895942.html
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