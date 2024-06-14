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アルティーダウード　ダイヤモンドフープピアス
商品番号 G16009388969
商品名

アルティーダウード　ダイヤモンドフープピアス
ブランド名 アルティーダウード
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形···リング・フープこちら画像の通りです。ポスト部分に変色が見られますが、それ以外はとても綺麗かと思います。数回使用いたしました。綺麗に磨いて出品いたします。ご質問等ございましたらいただければと思います。何卒よろしくお願いいたします。
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