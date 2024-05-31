トリーバーチ　チェーンショルダーバッグ　ハンドバッグ　黒　ロゴプレート　レザー

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TORYBURCHのチェーンショルダーバッグです。可愛くてお洒落な一品です♪シンプルで使いやすいです。★サイズ★横30cm縦20cmマチ6cmポケット3箇所ハンドル50cm★色★ブラック★購入場所★古物商許可証取得者のみが出入り可能な国内古物市場にて購入。全て真贋鑑定済みの商品になります。当方偽物を撲滅する側ですので、偽物出品は致しません。★状態★多少の使用感はございますが目立った大きな傷等なく、まだまだ活躍できるお品です♡※あくまでも中古品ですのでご理解のほどよろしくお願いいたします。他同ブランドアイテムは #アールトリーバーチ他ショルダーバッグは #アールショルダーバッグ