キャリーケース ピンク Lサイズ 丈夫 機能性 新品 軽量 ダイヤルロック

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♢新品未使用品♢機能的でおしゃれなデザインキャリーLサイズ：（8泊位までを目安）♢カラー：ピンク♢▶軽量を実現!!軽くて丈夫。Wキャスター搭載で抜群の使用感!!安定性が抜群。移動楽々♪嬉しい内側ポケット。メッシュで中が見やすい！ベルト付き。TSAロック機能搭載。♢鍵はかけて発送致しませんので、そのままTSAロックのつまみを上げ下げで開きます！♢本体サイズ:約H75×W51×D32cm容量：約94L重量：約4.3kg素材：ABS他カラーあります↓#505oraスーツケースアウトレットかわいい可愛い軽い男性女性ダブルキャスター8輪キャリーケース旅行かばんキャリー大容量TSA修学旅行軽量ファスナーギフト海外旅行ビジネス会社★※気を付けてはおりますが小さな傷がある場合があります。その為激安出品しております。ご理解いただいた上でのご購入お願い致します。大きな商品で送料もかかります。ぎりぎりのお値段で設定致しましたのでお値下げできません。実際の商品になるべく近いお色を再現しておりますが、実際の商品と色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。