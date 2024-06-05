COACH バッグ トートバッグ ショルダーバッグ コーチ バタフライ レザー

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商品詳細
コーチCOACHのバッグ（トートトートバッグ）です。ホワイトのレザーに蝶（バタフライ）のシルエットの透かし模様がおしゃれなトートバッグです。間口はクリップ式で簡単開閉、B4サイズも折らずに入れられ教科書や書類などしっかり入ります。内側のブラウンが模様から透けて見えるのがとっても可愛いデザイン、ファスナー付ポケットなど収納力も高く、通勤通学などのビジネスシーンから普段使いなどマルチに大活躍です。名称PERFLTHCTYTOTE種類バッグ/トートバッグサイズ横幅：上部43cm/下部32cm高さ：29cmマチ：16cmハンドル：56cm重さ：650g仕様間口：クリップ開閉内部：ファスナーポケット×1 オープンポケット×2●B4サイズが入ります素材レザーカラーチョークSV/HA【金具の色】シルバー型番F59345#pickファッション
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