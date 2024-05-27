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ルルウィルビー　総レーストップス
商品番号 S89647443915
商品名

ルルウィルビー　総レーストップス
ブランド名 ルルウィルビー
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...レースカラー...レッド袖丈...袖なしサイズ2（M）ルルウィルビーのレーストップスです。3.4回のみ着用約2万円のお品です。上質な生地、レースでとてもかわいいです。デニムにも合います。ブルーベースの方にお似合いな色味の素敵な赤です。よろしくお願いします。
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