ルルウィルビー　総レーストップス

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商品詳細
柄・デザイン...レースカラー...レッド袖丈...袖なしサイズ2（M）ルルウィルビーのレーストップスです。3.4回のみ着用約2万円のお品です。上質な生地、レースでとてもかわいいです。デニムにも合います。ブルーベースの方にお似合いな色味の素敵な赤です。よろしくお願いします。
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