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- REBECCA TAYLOR 100%シルク シフォンブラウス 未使用品
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商品詳細
REBECCATAYLORレベッカテイラーシルク100絹100新品未使用品上品にスパンコールが散りばめられた高級感あるシルクのブラウスですタグ付き未使用品です。サイズは8なので、11号Lサイズくらいだと思います。スパコールが取れてしまった時にも予備のスパンコールも付いているので安心です。シルクの肌触りを感じられるお品です。胸囲約49センチ着丈約58センチ（平置き素人採寸）参考価格:295ドル素材···シルク
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