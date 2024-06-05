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トミーフィルガーゴルフレディースウェア
商品番号 B64484502992
商品名

トミーフィルガーゴルフレディースウェア
ブランド名 トミーヒルフィガーゴルフ
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

カラー···レッド袖丈···半袖季節感···春、夏、秋サイズLLトミーフィルガー　ゴルフ用　レディースウェア昨年購入し2回着用し、自宅保管していたものです！ゴルフを辞めた為お譲りいたします。毛玉みたいなものあり（画像4枚目）神経質な方はご遠慮下さい。#ゴルフウェア　#ゴルフ　#ゴルフ女子#レディースウェア　#トミーフィルガー
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