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ブラウス トップス
商品番号 R23634006879
商品名

ブラウス トップス
ブランド名 アーバンリサーチドアーズ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···長袖素材···コットン綿100%の白のブラウスです。レースの部分も、主張し過ぎずとてもかわいいです。簡易包装にて発送致します。自宅保管品にご理解頂いた上で、ご検討よろしくお願い致します#ALC045#331
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