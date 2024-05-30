柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···長袖素材···コットン綿100%の白のブラウスです。レースの部分も、主張し過ぎずとてもかわいいです。簡易包装にて発送致します。自宅保管品にご理解頂いた上で、ご検討よろしくお願い致します#ALC045#331



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