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FENDIキャミソールサイズ42
商品番号 I85218069466
商品名

FENDIキャミソールサイズ42
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャミソールサイズ42フランスXL未使用になります自宅保管の為見落としあるかもしれません。変形キャミソール少し透ける素材になります。水着の上等にもイタリア製
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