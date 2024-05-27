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【PSA10】ツツジ　SAR　※PSAケースあり
商品番号 W27287528935
商品名

【PSA10】ツツジ　SAR　※PSAケースあり
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,471 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は私自身でPSA鑑定(米国直送)に出したワンオーナー品となります。#Nielshop【商品説明】■　ツツジ　sar(PSA10GEMMT最高評価品)　PSAケース付き(画像の番号の物を出品しております)【注意事項】商品の価格は相場を見て変動させて頂いております。その為、突然の値上げ、値下げがございますが、何卒ご了承下さい。PSA10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。画像追加が必要な場合はご購入前にお気軽にご連絡下さい。ケースには指紋すら付かぬよう丁重に取り扱っておりますが、稀に出荷時から付いている初期傷等ございます。【重要】神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。【配送】配送は最短で翌日の夜となります。撮影後、チャック付きの袋に密封し湿気・乾燥防止の上、梱包材に巻いて手配致します。他出品商品とカード番号の連続性を照らし合わせて頂いたらわかる通り、「本物」しか扱いません。偽造品の購入は皆様の金銭的な被害だけでは無く、偽造業者の更なる技術発展の貢献にも繋がります。皆様も他の出品者からのご購入は十分にご注意下さい。今後はカードケースに記載の「PSA」ロゴを付けて出品致します。【検索用】20thPSAMINT白熱のアルカナ蒼空ストリーム摩天パーフェクトイーブイヒーローズ漆黒のガイスト白銀のランス双璧のファイター一撃マスター連撃マスターシャイニースターＶ仰天のボルテッカーシュリンク未開封BOXブラッキーニンフィアpsa9psa10VMAXSAミモザSARカエデボタンバイオレットスカーレットex
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