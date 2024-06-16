新品 Luxe Brille Vネック ドレープ ロングドレス ライトカーキ M

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リュクスブリエのバックリボンプリーツロングドレスです。結婚式二次会やパーティー、演奏会など様々なオケージョンでお召し頂けます。シルエットとディテールの参考まで、最後の3枚に色違いのモデル着画を載せておきます。【定価】19800円【カラー】ライトカーキ(ライトグレーに近い色味)【サイズ】38M【状態】新品未使用タグ付き自宅保管にご理解頂ける方のみお願いします。【デザイン】パーティーにも映える上品華やかなロングワンピースです。分量感たっぷりなフレアシルエットと後ろ長めのヘムラインがグッドバランス。キュッと結んだリボンでウエストマークすれば美バランスなたたずまいに。バックにプリーツをポイント使いすることでガラリと印象を変えています。【生地感】動くたび優雅に波打つきれいな落ち感のある肉厚ジョーゼットを使っています。光を受けるとうっすら上品な光沢を放ちます。柄・デザイン···無地袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋、冬