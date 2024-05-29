BABY✩ いちごレースお袖留め

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BABY,THESTARSSHINEBRIGHTいちごレースお袖留め4年近く前に代官山店で購入致しました。お色はブラックで、いちごレース、おリボン、プリンセスドロップチャームが愛らしいお袖留めです❤︎購入後、1度も着用しておらず新品に近い状態ですが素人による長期保管並びに検品であることをご了承ください。タグはございませんので、未使用に近い状態とさせていただきます。即購入、歓迎です。値下げ交渉、取り置きはお断り致しております。値下げ予定はございません。コンビニ決済の場合も即購入いただいて構いませんが、24時間以内の御入金をお願い致します。ペット、喫煙者は居りません。BABY,THESTARSSHINEBRIGHTベイビーザスターズシャインブライト