ストロベリーフィールズ　バイカラーコート

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ストロベリーフィールズバイカラーコートサイズ2Mサイズ相当お色 ネイビー ホワイトネイビーの部分はシルバーの細かなラメが生地に織り込まれております。画像３枚目 ネイビーのお色が明るく写っておりますが、もっと暗いネイビーになります。●左右にポケット有り試着のみで、タグ付きのまま自宅保管していたお品物になります。◾️素材◾️⚫︎表地 棉 95%キュプラ 3%ポリエステル 2%⚫︎レース部 棉 100%⚫︎裏地 ポリエステル 100%◾️平置き実寸◾️肩幅 約36cm袖丈 約57cm身幅 約47cm着丈 約93cm素人採寸ですので多少の誤差はお許し下さい。