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ストロベリーフィールズ　バイカラーコート
商品番号 O72929595252
商品名

ストロベリーフィールズ　バイカラーコート
ブランド名 ストロベリーフィールズ
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストロベリーフィールズバイカラーコートサイズ2Mサイズ相当お色　ネイビー　ホワイトネイビーの部分はシルバーの細かなラメが生地に織り込まれております。画像３枚目　ネイビーのお色が明るく写っておりますが、もっと暗いネイビーになります。●左右にポケット有り試着のみで、タグ付きのまま自宅保管していたお品物になります。◾️素材◾️⚫︎表地　棉　95%キュプラ　3%ポリエステル　2%⚫︎レース部　棉　100%⚫︎裏地　ポリエステル　100%◾️平置き実寸◾️肩幅　約36cm袖丈　約57cm身幅　約47cm着丈　約93cm素人採寸ですので多少の誤差はお許し下さい。
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