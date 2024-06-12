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- MARNIマルニウッドアクリルバングルブレスレット
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商品詳細
木とアクリルを象嵌した非常におしゃれなブレスレットです。グリーンと木の色と、黒の布とビジューの組み合わせが最高です。中のゴムは今のところ問題ありませんが、経年劣化によるダメージはあるかもしれません。購入してから一度だけつけてそのあとは自宅保存。アクセサリー材質···ウッド・ビーズカラー···グリーンアクセサリー材質···プラスチック・アクリル
http://narcologia.ru/goods/kindness918105.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose450040.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose298140.html
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