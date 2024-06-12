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MARNIマルニウッドアクリルバングルブレスレット
商品番号 X16965017460
商品名

MARNIマルニウッドアクリルバングルブレスレット
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 9,306 円
在庫状況 あり

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商品詳細

木とアクリルを象嵌した非常におしゃれなブレスレットです。グリーンと木の色と、黒の布とビジューの組み合わせが最高です。中のゴムは今のところ問題ありませんが、経年劣化によるダメージはあるかもしれません。購入してから一度だけつけてそのあとは自宅保存。アクセサリー材質···ウッド・ビーズカラー···グリーンアクセサリー材質···プラスチック・アクリル
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