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【美品】ソレイアード ワンピース36（クリーニング済）
商品番号 D49761040137
商品名

【美品】ソレイアード ワンピース36（クリーニング済）
ブランド名 ソレイアード
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美しい赤と水色の勾玉のワンピースです。本体はクリーニングすみで美品です。160センチで大体くるぶしです。・付属品リボンとペチコートワンピあり（手洗い\u0026保管皺ご容赦ください）袖丈···長袖カラー···レッド季節感···春、秋、冬ポリエステル製サイズ36肩幅36.5身幅40総丈124袖丈58トゥモローランド
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit378086.html
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