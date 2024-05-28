ソマリ◆オシャレウォーカー アンティカ ネストローブ ニコアンド スカラー 系統

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*୨୧┈┈┈┈୨୧⑅*⑅୨୧┈┈┈┈୨୧⑅✓即購入OK【ブランド】somariimaginationソマリのレース切替ティアードワンピースです。楽天で1万円程度で購入しました。1度着用したのみです。サラリとした生地感です。ウエストのリボンは体型に合わせて絞ることができます◎サイズ2でLLくらいのサイズ感になります。【サイズ】(平置き素人採寸なので多少の誤差はご容赦下さい)size表記:2総丈(肩～裾最長):約126センチ身幅(脇下)約58センチ【裏地】あり【カラー】ブラック黒系お使いのモニターによって実際の物と色味・イメージが異なる場合があります。【注意事項】●追跡付きの1番安い配送方法(簡易梱包)でお送りするため圧縮し、シワが入る恐れがあります。●経年臭・香り付柔軟剤・ナフタリンなどの保管臭がする場合があります。●猫を飼っています。抜け毛の時期なので商品に毛がつく場合があります●素人出品の古着ですのでボタンの付け直しや小さなほつれなどの見落としがある場合があります。他にも綺麗め通勤通学ビジネスオフィスカジュアル仕事結婚式スタンドネックハイネックフレアスリーブ袖コンシャスボリューム袖シースルー袖透け袖長袖ロング丈マキシ丈ギャザーティアードウエストリボンブラウジングアシンメトリー冠婚葬祭オーバーサイズ大きいサイズなどにも着ていただけるお洋服から70春夏秋冬シルクオケージョンカシミヤフォーマルブラウスセットアップやワンピーススカートニットドレスなども出品しています❁¨̮袖丈···長袖カラー···ブラック季節感···春、秋、冬柄・デザイン···レース