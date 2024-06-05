新品未使用 ノースフェイス キッズクロスバッグミニ ショルダーバッグ

〜最終価格です〜─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘THENORTHFACEKIDSCROSSBAGMINI─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘◇24時間以内発送◇即購入OK◇新品未使用タグ付き◇匿名配送ご覧いただきありがとうございます。デザイン性と機能性を追求したノースフェイスのバッグはアウトドアやシティユースで人気の商品です。●商品紹介大人も利用可能な丸いフォルムのショルダーバッグです。メッセンジャーバッグのようにご着用いただけます。●サイズ・仕様(約）・縦：20cm(中央の最長部)・横：13cm(中央の最長部)・マチ：3.5cm(メインポケット)・開口部の間口：23cm(メインポケット)、17cm(前ポケット)・紐全体の長さ：63～123cm(長さ調節可)・紐の太さ:2cm※素人採寸の為、若干の誤差がある場合があります。仕様：メインポケット×1、フロントポケット×1、男女兼用ユニセックス●素材・カラー素材:ポリエステル100％カラー：ブラック●その他・おまとめ買い大歓迎です♪・ノースフェイス韓国限定モデル/日本未発売商品(ホワイトレーベル)です。・大手百貨店より購入している100%本物の正規商品です。↓タップして頂くと他商品もご覧いただけます♪#TFショップのバッグとアウター



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