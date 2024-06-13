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バーバリー　レディース　トップス　シャツ　【よりどり２点】
商品番号 O95059590728
商品名

バーバリー　レディース　トップス　シャツ　【よりどり２点】
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,458 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーのレディーストップス　【よりど２点セット】表記サイズはいずれも，L．①MadeinHongkong海外の免税店で購入綿　95％（鹿の子）左胸のマークは刺繍身丈　47cm肩幅　37cm身幅　46cm②MadeinEnglandイギリスの直営店で購入綿90％５分袖身丈　49cm肩幅　38cm身幅　48cm袖丈　33cm③MadeinPortugal海外の免税店で購入綿92％身丈　50cm肩幅　36cm身幅　44cm④MadeinHongkong海外の免税店で購入綿95％左下にグレーのマークの刺繍あり身丈　52cm肩幅　36cm身幅　44cmいずれも，数回着用後ホームクリーニングしています．ストレッチが効いて着やすいです．ご希望の２枚をお知らせください。自宅保管，中古品ということにご理解ください．見たところ，大きなヨゴレなどはなさそうですが，見落としがありましたら，申し訳ありません．
http://narcologia.ru/goods/septet486019.html
http://narcologia.ru/goods/capitation359208.html
http://narcologia.ru/goods/smear763904.html
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