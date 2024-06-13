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- バーバリー レディース トップス シャツ 【よりどり２点】
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商品詳細
バーバリーのレディーストップス 【よりど２点セット】表記サイズはいずれも，L．①MadeinHongkong海外の免税店で購入綿 95％（鹿の子）左胸のマークは刺繍身丈 47cm肩幅 37cm身幅 46cm②MadeinEnglandイギリスの直営店で購入綿90％５分袖身丈 49cm肩幅 38cm身幅 48cm袖丈 33cm③MadeinPortugal海外の免税店で購入綿92％身丈 50cm肩幅 36cm身幅 44cm④MadeinHongkong海外の免税店で購入綿95％左下にグレーのマークの刺繍あり身丈 52cm肩幅 36cm身幅 44cmいずれも，数回着用後ホームクリーニングしています．ストレッチが効いて着やすいです．ご希望の２枚をお知らせください。自宅保管，中古品ということにご理解ください．見たところ，大きなヨゴレなどはなさそうですが，見落としがありましたら，申し訳ありません．
http://narcologia.ru/goods/septet486019.html
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