INGEBORG リボン 半袖ブラウス



インゲボルグ ピンタック リボン 白 ブラウス | フリマアプリ ラクマ



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半袖ブラウス/--/ポリエステル/BEG/肩パット有り



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#koumeclothesレディースで検索して頂くと出品した女性用古着をまとめてご覧いただけます。おまとめ割引もございますのでよろしくお願いします。#lotusピンクハウスこちらで私の出品しているピンクハウス、インゲボルグ等のお洋服をまとめてご覧いただけます。***************************************⚫️プロフィール必読⚫️商品説明インゲボルグのブラウスです。20年ほど前の物です。さらりとした生地で着やすいフレンチスリーブのブラウスです。お馴染みのピンタックやピコフリルリボン！胸元のリボンにインゲボルグのロゴあり。リボンは縫い付けてあります。ポリエステル100%ジャケットのインナーにも最適です。︎︎︎︎⚫️サイズ着丈:約55cm身幅:約50cm裾(ウエスト部分)約37cm⚫️カラーホワイト︎︎︎︎⚫️コンディション後ろ左肩の辺りの生地に傷があります。あまり気にならずに着て頂けると思いますが少しでも気になる方はご購入をお控えください。5枚目画像に下に手を入れてわかりやすい様に撮った画像を載せています。所々に薄い黒い線の様な汚れがあります。一般的な古着used。全体的には状態良好だと思いますが、あくまで年代物の中古になりますので細かい方はご遠慮下さいませ。⚫️注意事項サイズ感には感じ方に個人差がありますのでお答えできません。掲載している寸法をお手持ちの衣類と比較してください。着画はお断りしています。小さく畳んでの発送となりますので、畳みジワ等あるかと思います。ご了承ください。︎︎︎︎⚫️他にもメンズ古着や子供服、アクセサリーなど出品しています。おまとめ割もございますのでご覧ください！管理番号-11