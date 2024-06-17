PNK✴︎ [スナイデル] SustainaロゴTシャツ

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・カラー:PNK・SIZE:Free肩幅:43.5cm袖丈:16.5cmゆき丈:39.5cm身幅:48.5cm着丈:58cm美人百花2022年8月号P70掲載Ray2022年9月号P123掲載【上品なロゴとこだわりのサイズ感で女性らしさをKEEPした定番Tシャツ】【Design/Styling】女性らしい書体で描かれた大きめのロゴプリントが印象的な定番Tシャツドロップショルダーながらゆったりし過ぎず、タイト過ぎない絶妙なシルエットにこだわった1着です。裾はインでもアウトでもバランス良く決まるので様々なボトムと合わせやすく、幅広いコーディネートに活躍してくれます。【Fabric】リサイクルポリエステルを使用した柔らかく肌触りの良いコットンポリエステル素材のサステナブルな1着。