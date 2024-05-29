専用商品です。　　ステートオブマインド　シャツ



open collar shirts



STATE OF MIND（ステートオブマインド）｜oversized shirtアイテムの ...



STATE OF MIND（ステートオブマインド）｜basic shirtアイテムの詳細 ...



oversized shirt



STATE OF MIND（ステートオブマインド）｜oversized shirtアイテムの ...



未使用品 ステートオブマインド STATE OF MIND basic shirt シャツ 長袖 M 水色 ライトブルー /DF ■OS レディース



open collar shirts



open collar shirts



STATE OF MIND（ステートオブマインド）｜allow big SHアイテムの詳細 ...



STATE OF MIND（ステートオブマインド）｜frosty basic teeアイテムの ...



allow shirts op



STATE OF MIND（ステートオブマインド）｜allow big SHアイテムの詳細 ...



STATE OF MIND / ステートオブマインド | slit back blouse スリット バック ブラウス トリアセテート シャツ | S | BLACK | レディース



STATE OF MIND（ステートオブマインド）｜flared sleeve blouse ...



STATE OF MIND（ステートオブマインド）｜allow big SHアイテムの詳細 ...

専用商品です。STATEOFMINDステートオブマインドallowvneckblゲストリストこちらで購入しましたが私には少し袖が短いので試着のみです。以下、前出品者様の説明です。代官山ハウントのオンラインショップ（ゲストリストトウキョウ）で購入し、1回着用いたしました。ホームクリーニングしていますので、気持ち良くお召しいただけます。コットンライクなポリエステル素材で洗濯機で洗えます。扱いやすく、軽い着心地です。スウェット等のインナーとして襟元や袖口からフリルを見せてのレイヤードスタイルも素敵です。＊以下、商品説明の転載ですSTATEOFMINDの1枚で気映えするブラウス襟元はギャザーフリル、袖口はシャーリングフリルのボリュームスリーブで、袖をたくし上げインパクトある着こなしもおススメ。特殊な加工を施し、表面感にナチュラルなシワ感のある合繊の天然素材見えタイプライター使用。イージーケア、速乾、撥水の機能を持つ、今季イチオシ万能素材です。サイズMバスト→123㎝着丈→71.5㎝裄丈→80㎝＊商品情報を転載いたしました 12,000円ほどのお品物です。カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏、秋フェミニン 上品 アナイ ドレステリア エストネーション ガリャルダカランテ ブレンヘイムblenheim