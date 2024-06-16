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【モンクレール 】レディース 半袖ポロシャツ【ブラック/Sサイズ】
商品番号 K96146004192
商品名

【モンクレール 】レディース 半袖ポロシャツ【ブラック/Sサイズ】
ブランド名 モンクレール
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モンクレールの黒色の半袖ポロシャツです。レディースSサイズです。数回着用しましたが、あまり好みではないのでお譲りいたします。正規品ですが、ご心配の方は写真のQRコードから確認できます。発送の際は、ビニール袋に包んで、ダンボール箱に梱包してからメルカリポストに投函させていただきます。
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