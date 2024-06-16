【モンクレール 】レディース 半袖ポロシャツ【ブラック/Sサイズ】

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商品詳細
モンクレールの黒色の半袖ポロシャツです。レディースSサイズです。数回着用しましたが、あまり好みではないのでお譲りいたします。正規品ですが、ご心配の方は写真のQRコードから確認できます。発送の際は、ビニール袋に包んで、ダンボール箱に梱包してからメルカリポストに投函させていただきます。
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