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iena イエナ ボリュームスリーブブラウス h beauty\u0026youth
商品番号 W61145066231
商品名

iena イエナ ボリュームスリーブブラウス h beauty\u0026youth
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ienaのボリュームスリーブブラウスです。腕のところにゴムが入っていて、着こなしに変化がつけられる可愛いお品です。ブラウスが増えてなかなか着用機会がないのできれいなうちにご活用頂ける方にお譲りできればと思い出品いたしました。状態は良いとは思いますがユーズドにご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。素敵なお品だと思いますのでご着用頂ける方にお譲り出来れば幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/recycling81914.html
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