美品＊オーシバル＊コットンロードカットソー

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2回程着用しました。色違いを所有しているので出品致します。オーシバル定番のコットンロード生地で単品でも、シャツやジャケットのインに着ても可愛いです！ダントンビショップニコアンドジムフレックスグリーンレーベルリラクシング等お好きな方にも！サイズ→フリー着丈→約57cm、身幅→約47cm色→アイボリー×グリーン