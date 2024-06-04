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美品＊オーシバル＊コットンロードカットソー
商品番号 T52494838897
商品名

美品＊オーシバル＊コットンロードカットソー
ブランド名 オーシバル
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2回程着用しました。色違いを所有しているので出品致します。オーシバル定番のコットンロード生地で単品でも、シャツやジャケットのインに着ても可愛いです！ダントンビショップニコアンドジムフレックスグリーンレーベルリラクシング等お好きな方にも！サイズ→フリー着丈→約57cm、身幅→約47cm色→アイボリー×グリーン
http://narcologia.ru/goods/injure721667.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic267712.html
http://narcologia.ru/goods/cotton159161.html
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