GIULIA DRAWSTRING SHIRT DRESS ameri

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アメリの花柄ワンピースです○2度着用洗濯後、タンスに保管していました。タンスの匂いがついていますが、洗濯し日当たりの良いところに干せば取れると思います。ブラック FREE着丈122cm袖丈···長袖柄・デザイン···花柄季節感···春、秋、冬カラー···ブラック花柄AMERIアメリアメリヴィンテージcelfordsnideltodayfulNoblesm2mysticmartevintagekastanecrispuseddholicgogosingemmiusagionlineスナイデルセルフォード リリーブラウン ジルスチュアート