新品未使用 PROPORTIONクラシカルレースニットワンピース アプワイザー



最新情報 新品未使用 PROPORTIONクラシカルレースニットワンピース ...



PROPORTION BODY DRESSING (プロポーションボディドレッシング) クラシカルレースニットワンピース グレー サイズ:M



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特別セーフ アプワイザーリッシェ ビジュー襟マーメイドワンピース ...

ご覧いただきありがとうございます！プロポーションボディドレッシングのクラシカルレースニットワンピースになります。公式サイトで購入しましたが、着用機会を逃してしまい、クローゼット保管となっておりましたため、着ていただける方にお譲りできればと思います♡(もともと着る予定でしたので、タグは取ってます。)新品未使用(試着なし)定価13420円color:チャコールグレーサイズ：Sサイズ（バスト82CMウエスト66CM着丈104CM肩幅30CM袖丈65CM袖丈(付け袖含まず)57CM）★ご購入前にプロフィールご確認いただけますようお願いします。グレースクラス、グレースコンチネンタル、マーキュリーデュオ、イング、クイーンズコート、ディアープリンセス、プライドグライド、アーバンリサーチ、ジャスグリッティー、組曲、アプワイザーリッシェ、プロポーションボディドレッシング、アナイ、ウィルセレクション、ナチュラルビューティーベーシック、マイストラーダ、リランドチュール、グリーンレーベルリラクシング、セオリー、レペット、チャコット、クリアインプレッション、アンドクチュール、アベニールエトワール、ダイアナ、スウィングル