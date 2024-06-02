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新品未使用 PROPORTIONクラシカルレースニットワンピース アプワイザー
商品番号 E25697278107
商品名

新品未使用 PROPORTIONクラシカルレースニットワンピース アプワイザー
ブランド名 プロポーションボディドレッシング
特別価格 税込 3,276 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！プロポーションボディドレッシングのクラシカルレースニットワンピースになります。公式サイトで購入しましたが、着用機会を逃してしまい、クローゼット保管となっておりましたため、着ていただける方にお譲りできればと思います♡(もともと着る予定でしたので、タグは取ってます。)新品未使用(試着なし)定価13420円color:チャコールグレーサイズ：Sサイズ（バスト82CMウエスト66CM着丈104CM肩幅30CM袖丈65CM袖丈(付け袖含まず)57CM）★ご購入前にプロフィールご確認いただけますようお願いします。グレースクラス、グレースコンチネンタル、マーキュリーデュオ、イング、クイーンズコート、ディアープリンセス、プライドグライド、アーバンリサーチ、ジャスグリッティー、組曲、アプワイザーリッシェ、プロポーションボディドレッシング、アナイ、ウィルセレクション、ナチュラルビューティーベーシック、マイストラーダ、リランドチュール、グリーンレーベルリラクシング、セオリー、レペット、チャコット、クリアインプレッション、アンドクチュール、アベニールエトワール、ダイアナ、スウィングル
http://narcologia.ru/goods/pompous112823.html
http://narcologia.ru/goods/Addict491718.html
http://narcologia.ru/goods/financier600860.html
新品未使用 PROPORTIONクラシカルレースニットワンピース アプワイザー
最新情報 新品未使用 PROPORTIONクラシカルレースニットワンピース ...
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