【レトロ】KENZO ケンゾー 赤 花柄 バック

KENZOの赤花柄バックです。かなり昔の、レトロ可愛いイメージのお品です。巾着タイプ、内側もチェック柄でお洒落です。ほどよいサイズ感で、持ちやすいバックです。時を経たお品ですので、革の擦れやシワ、金具の変色等がございます。写真をご確認ください。ヴィンテージ品にご理解のある方のご購入をお願い致します。デリケートな方や、完璧な品をお求めの方、細かな事が気になる方はお控え下さいませ。お手持ちの端末や、環境等により、お色味が変わる場合がございます。予めご了承下さい。縦約23cm横約24cmマチ約16cm持ち手長さ約35cm(真中の穴で計測)三段階に調整OK(プラスマイナス各4cm)レアレトロアンティークビンテージヴィンテージ



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