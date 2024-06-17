シャネル　ボーイシャネル　長財布　オーガナイザー　大容量

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ボーイシャネル長財布 オーガナイザーですシリアル23番台こちらでお譲りいただき、自宅で通帳やカード類の整理に数ヶ月使いました外への持ち出しはありません小銭入れ内側にシミが1箇所角スレあり若干の型崩れカード入れ裏側など少し跡が付いていますが構造上仕方が無いものです中にペンを通す部分もあり大容量でとても便利ですまだまだ長くお使いいただけますボーイシャネルのオーガナイザーは珍しいので人と被ることも無いと思います調べた所新品だと約１８万でしたカッコいいデザインでしたのでユニセックスでご使用いただけると思います■カラー：シルバー■素材：ラムスキン■サイズ：高さ11.5cm×横幅20.5cm×奥行き2cm■開閉ファスナー■内側：札入れ×2、カード入れ×12、オープンポケット×2、ファスナー式小銭入れ×1■付属品：ギャランティカード、箱出品前に買取査定に出しています買取り可能でしたので正規品ですご安心ください(*^_^*)#シャネル#ボーイシャネル#長財布#オーガナイザーカラー···シルバー