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早い者勝ち！UNITEDTOKYO / ラウンドカットシャツワンピース
商品番号 X57064210741
商品名

早い者勝ち！UNITEDTOKYO / ラウンドカットシャツワンピース
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20,000円くらいで購入しました。数回しか来ておらず美品です。クリーニングに出しております。詳細は画像参照。【オススメポイント】・1枚で他と差が付きお洒落になるワンピースです！・ベルト付きなのでウエストマークでスタイルアップ効果抜群。・シワになりにくくハリ感のある素材です。〈デザイン〉アシメトリーな切り替えが目を引くブロッキングワンピース。アートなデザインを取り入れラウンドのカッティングを入れた一枚。ブラックの切り替えが目を引き視覚的すっきりとしたデザインに。裾の部分の切り替えに分量を入れ動きが出るデザインにし、女性らしいシャツワンピースになっています。〈素材〉透け感／なし裏地／あり伸縮性／なしポリエステルを使用し、本体はドライタッチでシワにもなりにくく、立体的に見える素材を使用しています。軽く、清涼感のある素材になっています。配色が目を引くモードな一枚です。ユナイテッドトウキョウユナイテッド東京unitedtokyoワンピース　アシンメトリー　個性的　モノクロ衣装　ドレス　お呼ばれ袖丈···半袖カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/providence533794.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion114778.html
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