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【新品未使用正規品】 マルニ マーケット ハンモックバッグ
商品番号 W88025953578
商品名

【新品未使用正規品】 マルニ マーケット ハンモックバッグ
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用正規品】MARNIマルニマーケットハンモックバッグ　インスタで今一番人気のマルニトートバッグ紗英子さん、滝沢眞規子さん、富岡佳子さんなどが愛用されインスタで紹介された大人気のマルニ　フラワーカフェ　トートバッグのシリーズMARNIのバッグを持っていれば、ワンランク上のおしゃれさんに♡お友達や職場でもそのバッグ可愛いね！と言われること間違いなしです＾＾とにかく可愛い！軽くてたくさん荷物も入ってしまう、万能バッグ！アクセントになるカラーなのでシンプルなコーデに映えます。これ一つでオシャレ感が出る！夏にはもちろん、年中使えてコーディネートを引き立ててくれます。Colourピンク×ブルーSizeW40×H61cm付属品MARNI保存袋/タグ素材ポリエステル、牛革※正真正銘のイタリア•アウトレット直売店にて購入。並行輸入品(海外正規品)になります。(アウトレット品については、プロフィールをご確認下さい)※全て検品済みで特に問題ありません。　ご安心ください⑅◡̈*#MARNI#marni#マルニ#トートバッグ#ハンドバッグ#2wayバッグ
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