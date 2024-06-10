【The North Face】XSサイズ/シンプルドームクロッピングTシャツ

イギリスから直接取り寄せた、海外限定商品です♡他サイトでも出品しておりますので、突然売り切れになる可能性がございます。ご購入前にコメントをお願い致します♡*:.。..。.:+・゜・✽:.。..。.:+・゜・✽:.。..。.:+・゜・✽:.。..。.:+・゜・ご覧頂きありがとうございます♡最後まで誠意を持って対応させて頂きます^^*スムーズなお取引の為、最後までお読み頂きご購入をお願い致します♡《商品詳細》ブランド:TheNorthFaceカラー:ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン:無地 ロゴサイズ:XSサイズ《素材》・綿100%《XSサイズの詳細》平置きサイズ肩幅47cm身幅47cm着丈40cm（前）48cm（後）✩⃛お色味は薄いベージュとなります。画像4枚目、5枚目は白色ですが、着用イメージの参考にして下さい。✩⃛海外製品のためサイズ感、縫製の基準など日本製品と異なる場合があります。予めご理解の上ご注文ください。✩⃛お手持ちのデバイスにより画像と実物の色が異なって見える場合がありますのでご了承ください。#Tシャツ#半袖#ノースフェイス#thenorthface#レディース#ベージュ



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