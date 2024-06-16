ソフトスクエアーネックニットタンク　ホワイト

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【2022SS】NOBLEホワイト新品未使用タグつき11000円◆女性らしいスクエアネックが人気のタンクトップが再入荷！程よい厚みのあるさらっとソフトなリブ素材を使用したタンクトップ。デコルテを美しく映し出すスクエアネックやすっきりスタイル美人にアピールできる細身シルエットなど、女性らしさを引き立てるアイデアが詰まった1枚。余分な飾りを控えたシンプルなデザイン＆ベーシックなカラバリで、高いコーディネート力も発揮してくれます。前後どちらでも使える2WAYデザインで、首元の開きのバランスをコーディネートに合わせてアレンジ出来るのも高ポイント◎ジャケットやブルゾンのインナーとして重宝すること間違いなし。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：なし裏地：なし伸縮性：あり光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊