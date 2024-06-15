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MHL. コットン 半袖 カットソー Tシャツ 日本製 マスタードイエロー M
商品番号 N90500865170
商品名

MHL. コットン 半袖 カットソー Tシャツ 日本製 マスタードイエロー M
ブランド名 エムエイチエル
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MHL.の半袖カットソーです。しっかりしたコットン素材のTシャツです。✳︎特に目立つような汚れは見当たらないです。カラーはマスタードイエローサイズはⅡ平置きサイズ着丈約55cm身幅約46cm肩幅約42cm袖丈約16cm☻他にも出品してます☻☟#マロヤナギにて是非ご覧くださいませ♪【補足】◆説明にない小物やお洋服などは付きません。◆プロフィール一読お願い致します。◆素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。また画像の小物などはつきません。◆購入時期や着用回数、定価など、全てのお洋服を記憶している訳ではありませんので記載のない限りは、お答えできかねます。ネストローブマーガレットハウエルオローネオオカミとフクロウ休日と詩ミズイロンドフォグリネンワークヤエカアーツアンドサイエンスヴェリテクールゴーシュユニバーサルティッシュichisusurisousoumaisondesoiltumuguなど出品してます☻1612
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