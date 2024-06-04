バーバリー チェックシャツ

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■商品説明バーバリーのチェックシャツ。数年前に古着屋で購入。定番のベージュではなくホワイト調です。■サイズ・L■カラー・ホワイト※スマホで撮影しております。色味に関して実物と多少誤差がある場合がございます。ご了承ください。■平置き採寸着丈70身幅50袖丈24※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。