バーバリー チェックシャツ

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商品詳細
■商品説明バーバリーのチェックシャツ。数年前に古着屋で購入。定番のベージュではなくホワイト調です。■サイズ・L■カラー・ホワイト※スマホで撮影しております。色味に関して実物と多少誤差がある場合がございます。ご了承ください。■平置き採寸着丈70身幅50袖丈24※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/update820995.html
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