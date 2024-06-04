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バーバリー チェックシャツ
商品番号 X95590835815
商品名

バーバリー チェックシャツ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品説明バーバリーのチェックシャツ。数年前に古着屋で購入。定番のベージュではなくホワイト調です。■サイズ・L■カラー・ホワイト※スマホで撮影しております。色味に関して実物と多少誤差がある場合がございます。ご了承ください。■平置き採寸着丈70身幅50袖丈24※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/scissoring452696.html
http://narcologia.ru/goods/update820995.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture798541.html
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