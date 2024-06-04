LAUTREAMONT ロートレアモン ブラウス イエロー 【38】 薄手

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ID:a0106▪️カラー/イエロー(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)▪サイズ/着丈/51cm身幅/44cm肩幅/36cm袖丈/20cm素人の採寸のため、多少の誤差はお許しください。▪商品説明※購入後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願い致します。(こちらの不備などによる場合は返品対応を取らせていただきます)※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい(発送の際は圧縮した状態での梱包となります)※確認は人間が行っているため、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方はご購入はお控え下さい。※その他、不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい#古着屋Turning