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LAUTREAMONT ロートレアモン ブラウス イエロー 【38】 薄手
商品番号 G95065793283
商品名

LAUTREAMONT ロートレアモン ブラウス イエロー 【38】 薄手
ブランド名 ロートレアモン
特別価格 税込 1,603 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ID:a0106▪️カラー/イエロー(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)▪サイズ/着丈/51cm身幅/44cm肩幅/36cm袖丈/20cm素人の採寸のため、多少の誤差はお許しください。▪商品説明※購入後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願い致します。(こちらの不備などによる場合は返品対応を取らせていただきます)※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい(発送の際は圧縮した状態での梱包となります)※確認は人間が行っているため、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方はご購入はお控え下さい。※その他、不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい#古着屋Turning
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