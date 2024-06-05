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- ロサンゼルス直営店購入 チャンピオン 半袖Tシャツ Champion ショート丈
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商品詳細
アメリカ ロサンゼルスのチャンピオン直営店で購入したショート丈のTシャツです☺︎チャンピオン、シュプリーム、Stussyの洋服をたくさん持っているのでこちらは出品します⭐︎◆Champion◆カラー グレー◆サイズ S◆ロサンゼルス チャンピオン直営店 購入◆購入金額 ９０$(12,000円くらい)カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック#ルセラフィム#チャンピオン#ショート丈#Tシャツ#ダンス＝LESSERAFIM lesserafim ルセラフィム＝CHAEWON チェウォン キム・チェウォンSAKURA サクラ 宮脇咲良 さくらYUNJIN ユンジン ホ・ユンジンKAZUHA カズハ 中村一葉 かずはEUNCHAE ウンチェ ホン・ウンチェ
http://narcologia.ru/goods/passivity384983.html
http://narcologia.ru/goods/moped410668.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful667951.html
ロサンゼルス直営店購入 チャンピオン 半袖Tシャツ Champion ショート丈
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