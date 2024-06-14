ツモリチサト tsumori chisato 気球柄 シルクブラウス

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ツモリチサト直営店にて購入、6度ほど着用した後クリーニング、自宅保管していました。3枚目前面の右下に小さい破れ、また小さいひっかき傷のような箇所があります。着ていただくにはわからない程度かとは思いますが美品をお求めの方はお気をつけください。ゆったりサイズです。サイズ表記2素材シルク100バスト約55センチ丈約57センチ袖丈約45センチ素人の採寸となりますので、多少の前後はご了承ください。自宅保管品と御理解頂ける方のみご購入ください。疑問点がございましたら、購入前にコメントにてお問い合わせいただけますでしょうか。コンパクトに折りたたんで発送させて頂きます。ペットはいません。喫煙しません。袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏#ツモリチサト#シルク#ブラウス#ツモリ#カラフル#