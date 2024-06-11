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COACH コーチ　折り財布　ブルー　水色　二つ折り財布
商品番号 N87540335232
商品名

COACH コーチ　折り財布　ブルー　水色　二つ折り財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用、タグ付きMediumCornerZipWallet定価:198ドル型番：6390SVQVEカラー:WATERFALL水色　ブルー　青色金具の色：シルバーサイズ横幅：13.5cm高さ：9cmマチ：3cm仕様間口：ホック付ベルト開閉前面：小銭入れ内部：札入れ×1カード入れ×7ポケット×2パスケース×1素材：型押しレザー＊アメリカのコーチアウトレット商品には元々箱は付いておりません。基本的に箱は付属しておりません(;_;)ご了承くださいm(__)m私自身がアメリカのコーチアウトレットオンラインショップにて購入した正規品、本物です。コピー商品等は一切取扱っておりません。☆日本全国のCoach直営店でもアフターケアを受けることができます。即購入OK即日発送致します。☆2134
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