LOCHCARRON ロキャロン タータンチェック柄ウール100%ストール

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商品詳細
LOCHCARRONロキャロンタータンチェック柄ウール100%ストール。サイズ 全長（フリンジ含む）180cm、幅60cm、フリンジ8cm。色はアイルオブスカイです。昨年末に購入し使用せず保管していました。小さく折り畳んで発送いたします。梱包後のサイズによっては、ゆうゆうメルカリ便へ変更となる場合があります。
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