美品❤️正規品❤️シャネル　マトラッセ　ラムスキン　バニティバッグ　ブラック

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No：A0770-10196❤️ご購入前にプロフィール、商品情報の必読をお願いします！❤️-----------------------------------------■即購入OKです♡■フォロワー様はお値引きいたします♡■お支払い後24時間以内に発送いたします✨■クリーニング済み■古物商許可証取得済み⚠️鑑定済みの正規品⚠️■万が一正規品ではない場合は返品返金対応-----------------------------------------みんな大好きシャネルのバニティ❤️定番のキャビアスキンのバニティとは違い、こちらはレアなマトラッセバニティ❣️外側も内側もマトラッセ❤️マトラッセのぷっくり感が女子力をアップしてくれます✨横長でマチも大きめなので長財布やスマホも余裕で入り、収納力も抜群◎バニティとしてはもちろんですが、普段使いのバッグとしてもすごくかわいいんです❣️ここまで綺麗な状態のものは中々出回らないレア物ですので早い者勝ちです❣️少々使用によるシワはございますが全体的にとても綺麗な美品です✨内側もとても状態が良く、傷みがちな角もスレがほぼなく綺麗です❤️ハンドルもしっかりしていて、ファスナーの開閉もスムーズ！目立つような大きなダメージはなくとってもおすすめなバニティです✨シャネルが高騰中で市場でもどんどん高値で取引されておりますので、お早めにお求めください❣️\u003c商品説明\u003eブランド：CHANEL（シャネル）商品名 ：バニティバッグカラー ：ブラック 黒 種類 ：バニティバッグ 化粧ポーチ コンパクトバッグ バック柄 ：マトラッセ ラムスキン ゴールド金具サイズ ：高さ14cm×幅20cm×厚さ13cmファスナー開閉式内側フリーポケット：2箇所付属品 ：シリアルシール、ギャランティカード、収納袋シリアル：22番台購入店 ：大手ブランドショップにて購入\u003c状態説明\u003eキズ：なしスレ：なしシミ：なし汚れ：なし(クリーニング済)内はがれ：なしベタつき：なし糸ほつれ：なし型くずれ：ほぼなし金具状態：良好♡素敵な出会いがございますように♬＃あゆCHANNEL ＃あゆチャンネル ＃あゆちゃんねる