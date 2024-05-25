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商品詳細
※タグにほつれがあります。※家族に喫煙者がおります。※猫を飼育しております。※素人管理ですのでご理解頂ける方のみご購入お願い致します。※お値下は対応が難しいので、ご遠慮下さいませ。UNITEDTOKYOの半袖ブラウス（サイズ０）です。どんなアイテムにも合わせやすく、まだまだこれからの季節もお使い頂けると思います。数回着用しましたが、こちらのホワイトは着用機会が減りましたので出品致します。小さく折りたたみ、ネコポスの匿名配送にてお送り致します。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏サイズ↓ZOZOTOWN参照身幅51着丈61.5ゆき40.5
http://narcologia.ru/goods/passionate340013.html
http://narcologia.ru/goods/recycling292814.html
http://narcologia.ru/goods/perforce470765.html
ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス
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