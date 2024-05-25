

ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス



ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス



ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス



ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス



ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス



ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス



ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス



ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス



ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス



ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス



ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス



ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス



ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス



ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス



ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス ユナイテッドトウキョウ 半袖ブラウス

※タグにほつれがあります。※家族に喫煙者がおります。※猫を飼育しております。※素人管理ですのでご理解頂ける方のみご購入お願い致します。※お値下は対応が難しいので、ご遠慮下さいませ。UNITEDTOKYOの半袖ブラウス（サイズ０）です。どんなアイテムにも合わせやすく、まだまだこれからの季節もお使い頂けると思います。数回着用しましたが、こちらのホワイトは着用機会が減りましたので出品致します。小さく折りたたみ、ネコポスの匿名配送にてお送り致します。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏サイズ↓ZOZOTOWN参照身幅51着丈61.5ゆき40.5