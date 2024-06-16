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リエンダ アートフラワーボウタイブラウス
商品番号 Q52193688581
商品名

リエンダ アートフラワーボウタイブラウス
ブランド名 リエンダ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リエンダアートフラワーボウタイブラウスご覧いただき、ありがとうございます。一度使用したのみ　美品サイズ　フリーサイズ画像9アーティスティックで大胆な花柄が目を引くデザインブラウスアートフラワーJ/WフレアSKと同柄の展開です。曲線とグラデーションが融合した花柄は一見花っぽくなく、花柄が苦手な方でも着易いようこだわりました。ブラウスに最適な柄の大きさにする事で、華やかさと着易さを両立させました。楊柳調のサテン生地を使用し、柔らかく肌馴染みが良いです。ボウタイは前でも後でも好きな方で結んで着用出来ます。背中の釦はやや変彩を放つコロンとしたボタンを使用し、バックスタイルも可愛く着られます。24時間即購入OK!!自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。まとめ買いの場合はお値引きさせて頂きますので、入札前にご連絡下さいm(__)mできれば、ご希望金額をコメントいただきますと助かります。〔組み合わせによっては送料など異なる為、ご希望の金額に沿えない場合もあります。〕大胆な大幅値下げはご遠慮くださいませ。ヤマト⇆郵便に変更する時あります。
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リエンダ アートフラワーボウタイブラウス
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