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未使用品　Ed Hardy　ラインストーンスカル　タンクトップ　ONE　SIZE
商品番号 S80823560039
商品名

未使用品　Ed Hardy　ラインストーンスカル　タンクトップ　ONE　SIZE
ブランド名 エドハーディー
特別価格 税込 2,242 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【エドハーディー】のラインストーンスカル　ロング丈タンクトップです。◆[サイズ]＝ONE　SIZE◆[実寸(平置きcm)]＝身幅27.5　肩幅26　着丈71◆[色]＝ブラック◆[デザイン]＝フロントスカルプリント　バック英字プリント　フロントラインストーン　総リブ　ロング丈◆[状態]＝未使用のお品◆[材質]＝8枚目画像参照一番安価な方法での発送となります。60891柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラックカップ...カップなし
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