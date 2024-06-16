未使用品　Ed Hardy　ラインストーンスカル　タンクトップ　ONE　SIZE

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商品詳細
【エドハーディー】のラインストーンスカル ロング丈タンクトップです。◆[サイズ]＝ONE SIZE◆[実寸(平置きcm)]＝身幅27.5 肩幅26 着丈71◆[色]＝ブラック◆[デザイン]＝フロントスカルプリント バック英字プリント フロントラインストーン 総リブ ロング丈◆[状態]＝未使用のお品◆[材質]＝8枚目画像参照一番安価な方法での発送となります。60891柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラックカップ...カップなし
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