魅惑の踊子　イレーヌメイヤー　シルクスクリーン　額装　79/300

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【作品名】ターキッシュディライト【画家】イレーヌ・メイヤー IleneMeyerアメリカワシントン州、シアトル生まれ。メイヤーの作品には、神話の神々、ピエロや歴史上の人物、実在の動物や植物、空想上の生き物等、実に多彩な主人公たちが登場し、それらは一つ一つが意味を持って風景を構成している。透明感のある色彩と絵筆によって描かれた立体的で未来的な質感をもつ作品は、コンピューターグラフィックの様な、実に緻密なタッチで描かれ、私たちを超現実的な夢の世界へと招待する。全米各地の「SFコンベンション展」にて、50以上の賞を獲得し高い評価を得ている。2009年6月、創造的なファンタジーの世界を描き続けた偉大な作家、イレーヌ・メイヤー画伯が逝去されました。【額寸】幅約76cm×108.5cm奥行約3.5cm【マット寸】約47cm×81cm【状態】作品に目立つイタミは見受けられません。中でズレていますが直すの怖いので直してください！額(アクリル板入)に経年によるスレやキズ、ヨゴレ等がございます。※北海道、沖縄および離島地域にお住まいの方は【送料追加2000円】となります。購入前にご連絡お願いいたします。