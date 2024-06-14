【藍染】シャツ　ブラウス　丸襟

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着丈 54センチ身幅 56センチ肩幅64センチ（袖丈含む）袖口開き 18センチ （多少の誤差あります）中地裏地なし１００%コットン試着なし新品未使用♡スカート パンツ もんぺ デニムにあわせて。♡前ボタンを開けて羽織り物としても◎♡丸襟のレトロ可愛いシャツブラウス。♡ボタンも素敵。#藍染#めーぷるの藍染トップス海外製品にご理解を頂いた上でご購入ください。藍染の色が出ますのでお洗濯は中性洗剤を使って単独で洗って下さい.٩(❛ᴗ❛)۶管 シャツブラウス丸襟 1185