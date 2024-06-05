FRAY I.D フレイ アイディー シャツ

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商品詳細
フリルとギャザーを美しく魅せる、少しハリのあるコットンベース素材を使用しました。通気性の良い素材は、肌にさらりと馴染むのもうれしいポイントです。肩から覗く肌見せが上品なのは、丁寧にあしらったフリルとギャザーのおかげ。デニムに合わせてカジュアルとのミックス感を楽しめますカラー···ホワイトサイズ 0バスト 90.8cm着丈 57cm素材 コットン68% ポリエステル32%1.2回着ただけでクローゼット保管していました着ないので出品します黄ばみシミはありません。小さく折りたたみでの発送になりますのでご了承下さい大幅な値段交渉はお断りしています個人宅で写した写真を無断で使用しないで下さい
http://narcologia.ru/goods/voiceless519059.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador621606.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate367877.html
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