  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
FRAY I.D フレイ アイディー シャツ
商品番号 K35045271930
商品名

FRAY I.D フレイ アイディー シャツ
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

フリルとギャザーを美しく魅せる、少しハリのあるコットンベース素材を使用しました。通気性の良い素材は、肌にさらりと馴染むのもうれしいポイントです。肩から覗く肌見せが上品なのは、丁寧にあしらったフリルとギャザーのおかげ。デニムに合わせてカジュアルとのミックス感を楽しめますカラー···ホワイトサイズ　　0バスト　　90.8cm着丈　　　57cm素材　　コットン68%　　　　ポリエステル32%1.2回着ただけでクローゼット保管していました着ないので出品します黄ばみシミはありません。小さく折りたたみでの発送になりますのでご了承下さい大幅な値段交渉はお断りしています個人宅で写した写真を無断で使用しないで下さい
http://narcologia.ru/goods/voiceless519059.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador621606.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate367877.html
FRAY I.D フレイ アイディー シャツ
ブランド古着】長袖シャツ（シャツ/ブラウス）｜FRAY I.D（フレイ ...
FRAY I.D フレイ アイディー シャツ
新作！アシメシャツレイヤードニット | FRAY I.D(フレイアイディー ...
FRAY I.D フレイ アイディー シャツ
長袖シャツ
FRAY I.D フレイ アイディー シャツ
新作！ビッグシャツワンピース | FRAY I.D(フレイアイディー) | 渋谷 ...
FRAY I.D フレイ アイディー シャツ
FRAY I.D（フレイアイディー）の「ビッグカラーシャツワンピース ...
FRAY I.D フレイ アイディー シャツ
FRAY I.D (フレイアイディー)シュリンクレースシャツ 23秋冬 ...
FRAY I.D フレイ アイディー シャツ
長袖ブラウス
FRAY I.D フレイ アイディー シャツ
FRAY I.D（フレイアイディー）の「カメリアシアーシャツ（シャツ ...
FRAY I.D フレイ アイディー シャツ
FRAY I.D(フレイアイディー) シャツレイヤードスクエアーニット ...
FRAY I.D フレイ アイディー シャツ
FRAY I.D - 【新品未着用タグ付】FRAY I.D フレイアイディー ケープ ...
FRAY I.D フレイ アイディー シャツ
FRAY ID (フレイ アイディー) ボリュームスリーブシャツワンピース ホワイト サイズ:1
FRAY I.D フレイ アイディー シャツ
FRAY I.D（フレイアイディー）の「ティアードブラウス（シャツ ...
FRAY I.D フレイ アイディー シャツ
新作！シャツレイヤードニット！ | FRAY I.D(フレイアイディー) | 渋谷 ...
FRAY I.D フレイ アイディー シャツ
セール/ブランド古着】長袖シャツ（シャツ/ブラウス）｜FRAY I.D ...
FRAY I.D フレイ アイディー シャツ
からみジャガードブラウス（シャツ/ブラウス）｜FRAY I.D（フレイ ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru