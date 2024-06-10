【美品】jumelle キルトショルダーバッグ

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※こちらの商品はお値下げ交渉・お取り置き不可です。今後の値下げの予定はありません。購入意思の無いいいねはお控えください。公式オンラインショップにて購入し、一度試しに小物など入れてみましたが、私が想像していた大きさでは無かった為、出品いたします。外での使用はしておりませんので新品同様の状態です。ですが購入当初からのほつれや見落としなどある場合もございますので、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。(画像2枚目、バッグ表面が白く汚れているように見えますが、光が布に反射しているだけです)画像1.2枚目に関して、付属のカラビナを付け忘れたまま撮影してしまっておりますが、ちゃんとカラビナも付属した状態でお譲り致しますのでご安心ください(画像7枚目参照)また発送の際は平たくコンパクトにして、専用袋(画像5枚目参照)に入れて発送しますのでご了承願います。即購入可能ですが、購入前にプロフィールをご一読ください。ジュメロ キルティング ブラック